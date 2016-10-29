مغردون: محمد بن راشد يرفع معنويات الصغير قبل الكبير

تفاعل مغردون في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للطفلة مهرة الشحي في منزل العائلة في الشارقة، مؤكدين أن سموه يرفع معنويات الصغير قبل الكبير، فهو القائد والأب الملهم.

وغرد الإعلامي مصطفى الآغا مع صورة نشرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو يحمل الطفلة: «بالأمس فقط انتشر مقطع لها عرضته AlbayanNews@ فأعرب الشيخ محمد عن اعجابه بطلاقتها رغم صغر سنها، وها هو اليوم يزورها في بيتها في الشارقة».

ودون فيصل القناعي معلقاً على خبر الزيارة: «هكذا يكون الحاكم القريب من شعبه».

وقال أحد المغردين: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حرص على زيارة الطفلة مهرة الشحي في منزل ذويها بعد انبهاره بكلامها ورسالتها التي وجهتها عبر مواقع التواصل في مشهد لا نراه إلا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فالقادة عندنا قريبون من الشعب ويبادلونهم الحب والاحترام».

القائد والأب

ودون آخر: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، القائد والأب يزور بيت الطفلة مهرة أحمد الشحي في منزلها في الشارقة وهي التي تساءلت في فيديو عمّن قال أنا وشعبي نحب المركز الأول».

وجاء في تغريدة أخرى: «والد الشعب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يزور الطفلة مهرة الشحي ببيت ذويها، إنكم يا سيدي مجد وعز الإمارات وقادتنا الكرام، سلمت يا أبو راشد يا فخر الوطن».

نهج الحكمة

وفي تدوينة أخرى عبر أحد المغردين عن اعتزازه وفخره بدروس الحكمة التي يعلمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للشعب حيث دون: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اليوم يعلمنا دروساً من التواضع، وأن الحكومة تتواصل مع شعبها وتحرص على أن تكون قريبة منهم».

فخر

وكتب مغرد آخر مدوناً: «بعدما انبهر بجرأتها وطلاقتها، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يزور الطفلة مهرة الشحي، القائد الناجح هو الحريص على شعبه ورقي وطنه وكذلك هو أبو راشد».

وجاء في تدوينة أخرى: «قيادة لا نستطيع إلا أن نرفع رؤوسنا فخراً بهم والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عنوان للشهامة والفروسية والقيادة الحكيمة، دمتم سيدي عزاً وفخراً لوطننا المعطاء».