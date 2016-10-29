10 آلاف متابع جديد للطفلة عبر «انستغرام» في يوم

قفز عدد المتابعين للطفلة مهرة راشد في حساب أسرتها عبر «انستغرام» إلى 60 ألف متابع بزيادة 10 آلاف خلال يوم واحد عقب انتشار الفيديو وانبهار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بها وهي تردد مقولة سموه: «أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول».

وقال أحمد الشحي والد مهرة لم نتوقع أن ينال هذا الفيديو البسيط الذي نشرناه في «انستغرام» هذا الانتشار والصدى الواسع، وكبرت فرحتنا أكثر بعد أن شدت انتباه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وما هي إلا ساعات قليلة حتى تلقينا اتصالاً من مكتب سموه لترتيب موعد اللقاء.. فرحتنا كانت غامرة ولا توصف.

وأضاف أنه تشرف بزيارة سموه بعد ساعات قليلة من نشر «البيان» لفيديو تظهر به مهرة وهي تردد ببراءة الطفولة مقولة شهيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتابع: تفاعل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتشريفه لنا يدل على قربه من شعبه، والاهتمام الكبير الذي يوليه بكل مواطن متميز في الدولة، مشيراً إلى أن سموه وعد بمتابعة الطفلة مهرة وأن يزورها في مدرستها.

ووصفت مريم صالح الشرفاء والدة الطفلة مهرة ابنتها بالمتميزة والذكية، منوهة بأنها تلفت انتباه كل من يلتقي بها، وأضافت: «قمة التواضع أن يزور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بيتنا، وهذه الزيارة ليست غريبة على شيوخنا، فقد اعتدنا منهم قربهم واهتمامهم الكبير بشعبهم».