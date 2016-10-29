ضرار بالهول: «وطني الإمارات» وزعت آلاف الأعلام

أكد ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، أن مؤسسة وطني الإمارات بدأت الاستعداد للاحتفاء بيوم العلم منذ بداية أكتوبر الجاري وذلك بإطلاقها حملة «حماة العلم» والتي تستمر طيلة الشهر، حيث تم توزيع 14 ألف علم على مختلف المؤسسات والمدارس والمناطق السكنية في الدولة، وهدفت الحملة إلى رفع علم الإمارات على كل مباني الدولة وعلى بيوت الأهالي لإيصال رسالة تلاحم الشعب الإماراتي، وإن هذه الحملة تمثل ممارسة من ممارسات المواطنة الصالحة ومدى تفاعل الجمهور مع «حماة العلم»، يدل على مدى حرص الشعب الإماراتي على وحدته وإنجازاته وشعاره وعنوان دولته الذي سيبقى شامخا وعاليا، وبين أن علم دولة الإمارات العربية المتحدة هو رمز هويتنا الإماراتية، ويجسد أبرز معاني الوطنية والوحدة والفداء، إذ يحرص الجميع في كل عام على تلبية نداء رفع العلم.