أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
«شفاينشتايجر» يرد على اعتذار مورينيو -
«فيفا» يكشف النقاب عن شعار كأس العالم للأندية 2017 -
مستقبل «مونتيلا» مع «الروسونيري» في خطر -
هونتلار يعتزم الرحيل عن شالكه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ضرار بالهول: «وطني الإمارات» وزعت آلاف الأعلام

Google+ Print
ضرار بالهول: «وطني الإمارات» وزعت آلاف الأعلام ضرار بالهول: «وطني الإمارات» وزعت آلاف الأعلام

أكد ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، أن مؤسسة وطني الإمارات بدأت الاستعداد للاحتفاء بيوم العلم منذ بداية أكتوبر الجاري وذلك بإطلاقها حملة «حماة العلم» والتي تستمر طيلة الشهر، حيث تم توزيع 14 ألف علم على مختلف المؤسسات والمدارس والمناطق السكنية في الدولة، وهدفت الحملة إلى رفع علم الإمارات على كل مباني الدولة وعلى بيوت الأهالي لإيصال رسالة تلاحم الشعب الإماراتي، وإن هذه الحملة تمثل ممارسة من ممارسات المواطنة الصالحة ومدى تفاعل الجمهور مع «حماة العلم»، يدل على مدى حرص الشعب الإماراتي على وحدته وإنجازاته وشعاره وعنوان دولته الذي سيبقى شامخا وعاليا، وبين أن علم دولة الإمارات العربية المتحدة هو رمز هويتنا الإماراتية، ويجسد أبرز معاني الوطنية والوحدة والفداء، إذ يحرص الجميع في كل عام على تلبية نداء رفع العلم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية