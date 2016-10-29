فيديو العَلَم.. زايد وراشد ومسيرة وطن

أرفق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقطع فيديو قصير مع تغريدات سموه بمناسبة يوم العَلَم، واشتمل الفيديو على مقاطع مصورة تجمع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما في مشاهد مبكرة من عمر الاتحاد ولحظة رفع علم الدولة بيد المغفور له الشيخ زايد.

واشتمل الفيديو على مقاطع صوتية ترافقت مع مقتطفات فيديو معبرة في مناسبات مختلفة شهدت رفع علم الإمارات من قبل قيادة الدولة. وسجّل الفيديو كلمة للمغفور له الشيخ زايد بهذه المناسبة، حيث قال رحمه الله: «الرؤية الطيبة اللي تعطيهم أمل، وهذا هو اللي قوّى الاتحاد وقوّى التراث». تلاه مقطع صوتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «رفع العلم في يوم الاتحاد، الشيخ زايد والشيخ راشد، طيب الله ثراهما، ومن ذاك اليوم إخوانكم شباب الإمارات يرفعون العلم؛ وتحية العلم». ثم مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «الإمارات بخير بالمخلصين أهلها والمخلصين المقيمين على أرضها.. البيت متوحد بهمة أهل الإمارات وقيادتهم الحكيمة».