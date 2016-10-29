أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
«شفاينشتايجر» يرد على اعتذار مورينيو -
«فيفا» يكشف النقاب عن شعار كأس العالم للأندية 2017 -
مستقبل «مونتيلا» مع «الروسونيري» في خطر -
هونتلار يعتزم الرحيل عن شالكه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

فيديو العَلَم.. زايد وراشد ومسيرة وطن

Google+ Print
فيديو العَلَم.. زايد وراشد ومسيرة وطن فيديو العَلَم.. زايد وراشد ومسيرة وطن

أرفق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقطع قصير مع تغريدات سموه بمناسبة يوم العَلَم، واشتمل الفيديو على مقاطع مصورة تجمع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما في مشاهد مبكرة من عمر الاتحاد ولحظة رفع علم الدولة بيد المغفور له الشيخ زايد.

واشتمل الفيديو على مقاطع صوتية ترافقت مع مقتطفات فيديو معبرة في مناسبات مختلفة شهدت رفع علم الإمارات من قبل قيادة الدولة. وسجّل الفيديو كلمة للمغفور له الشيخ زايد بهذه المناسبة، حيث قال رحمه الله: «الرؤية الطيبة اللي تعطيهم أمل، وهذا هو اللي قوّى الاتحاد وقوّى التراث». تلاه مقطع صوتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «رفع العلم في يوم الاتحاد، الشيخ زايد والشيخ راشد، طيب الله ثراهما، ومن ذاك اليوم إخوانكم شباب الإمارات يرفعون العلم؛ وتحية العلم». ثم مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «الإمارات بخير بالمخلصين أهلها والمخلصين المقيمين على أرضها.. البيت متوحد بهمة أهل الإمارات وقيادتهم الحكيمة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف)

تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف)

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر

فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر