Helen Mirren تنافس نادين لبكي بفستان إيلي صعب

تعتبر Helen Mirren من أكثر سيدات هوليوود أناقة , ومع إطلالق فيلمها الجديد RED في جزئه الثاني ارتدت النجمة فستان جميل باللون الأخضر من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب في مجموعة Pre-Fall 2013 , نسقت Mirren فستانها الناعم مع حقيبة حملت توقيع المصمم نفسه و مجوهرات David Webb .

بدت إطلالة Helen Mirren مألوفة بهذا الفستان حيث سبقتها في ارتدائه المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي أثناء ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي , إختارت نادين نفس التصميم باللون الأزرق ونسّقته مع مجوهرات ماسيّة ثمينة من Chopard.

لم نستطع أن نقرر من كانت الأجمل بهذا الفستان فكل منهن ارتدته بطريقة مختلفة وجميلة .. أيهن كانت الأجمل برأيك ؟