مواطنون: مناسبة وطنية تغمرنا بالعزة والشموخ

أكد مواطنون أن علم الوطن يمنحهم الشعور بالأمان، فهو يمثل بالنسبة لهم الشموخ والعزة والرفعة، وبينوا أن الاحتفال في كل عام بيوم العلم إنما هو تكريم لهذا الرمز، ومناسبة لتجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة بأن المواطنين ملتفون حول قيادتهم الرشيدة وتحت راية علم الوطن الغالي.

وعبر المواطن خميس الكندي عن فخره بهذه المناسبة التي قال إنها تزيده فرحاً وسعادة برؤية علم الوطن يرفرف عالياً فوق المنازل والمؤسسات.

وبين أن علم الوطن يدفعه لمواصلة للعمل على تحقيق كل ما هو أفضل لهذا الوطن المعطاء.

وأكد أن يوم العلم يرسّخ فينا كمواطنين شعوراً بالولاء والانتماء إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى هذه الأرض الطيبة ووطننا الشامخ الذي تبوأ مكانه الطبيعي، في الصف الأول بين البلدان المتقدمة في العالم، وشعبه اليوم من أكثر شعوب الأرض التي تنعم بالرفاهية والتقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

تلاحم

وقال خميس الحفيتي: «نتطلع بحب وسعادة ليوم العلم الذي يعكس تلاحم الشعب مع القادة في الدولة، والاحتفال بيوم العلم فرصة ثمينة لغرس معاني وقيم علم الإمارات وما يمثله من قيمة وطنية ترمز للشموخ والقوة والوحدة تحت رايته، في مناسبة وطنية تجمعنا على المسرات وتبث فينا روح الحب والعطاء لنكون كالجسد الواحد نسير بخطى واعدة خلف قيادتنا الحكيمة للوصول إلى أعلى المراتب».

وبدوره قال خميس عبدالله إن علم الوطن رمز للعزة والشموخ والكرامة، وعندما يكون عالياً يمنح المواطن الشعور بالفخر والاعتزاز وعندما يرفع في وقت واحد في كل أرجاء الدولة الأمر يؤكد قوة التلاحم والوحدة والالتفاف حول القيادة الرشيدة التي ما بخلت على المواطنين في تلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها.

ومن جانبه أوضح عبدالله سالم الشميلي أن رفع علم الوطن فوق المنازل والمؤسسات يظهر مدى حبنا وانتمائنا وولائنا تحت ألوانه الأربعة التي تلخص طبيعة شعب الإمارات المخلص لوطنه وقيادته الرشيدة التي تسهر على راحة أبنائها، لافتاً أن العلم هو رمز وحدتنا ومصدر فخرنا، وبين أن أبناء الوطن يتسابقون على رفع العلم عالياً خفاقاً في جميع أقطار العالم بإنجازاتهم ليردوا جزءاً قليلاً من العطاء الكبير لقيادتنا الرشيدة.

تضامن

قال الموطن سالم عبدالله الشحي: «يوم العلم مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن وكل مقيم يعيش على أرض الإمارات، ورفع العلم يعظم من شأن الوحدة ويقوى التلاحم والتضامن بين القيادة الرشيدة وشعب الإمارات الوفي»، وأضاف أن علم الإمارات سيظل يرفرف دائماً لأنه رمز قوي ومؤثر أساسي في رفع الروح المعنوية لدى أبناء الوطن.