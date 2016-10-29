عادل الشامري: دلالات عظيمة تتصدرها الوحدة الوطنية

قال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء إن «يوم العلم» الذي تحتفي به دولتنا سنوياً يحمل دلالات عظيمة لكل مواطن ومواطنة على هذه الأرض الكريمة، حيث يحمل بين طياته قيماً ومبادئ يفخر بها الجميع تتصدرها قيمة الوحدة الوطنية المتمثلة في هذا العلم الذي يعكس اتحاد سبع إمارات تحت مظلة دولة وقيادة واحدة، ومما يعزز أواصر الولاء والانتماء بين صفوف أفراد المجتمع.

وأضاف: «من حق الوطن علينا أن نحافظ على منجزاته ومكتسباته، وأن نذكر الأجيال بما قدمته القيادة الرشيدة، وما أرسته من استقرار ورخاء، وكذلك ضرورة حرص جميع أبناء الوطن على المشاركة بفعالية في عملية التنمية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لكي تبقى الإمارات في مصاف الأمم المتقدمة إنسانياً وعمرانياً وحضارياً واقتصادياً».