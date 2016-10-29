محمد بن راشد: مهرة الشحي ملاك إماراتي وملكة الأطفال

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن مهرة الشحي الطفلة التي ظهرت في فيديو نشرته «البيان» وهي تردد مقولة سموه: أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول، ملاك إماراتي وملكة الأطفال.

ونشر سموه عبر حسابه في «تويتر» صور تجمعه ومهرة معلقاً : «مع ابنتي مهرة الشحي.. ملاك إماراتي.. وملكة الأطفال».

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، منزل أسرة الطفلة مهرة الشحي، أمس حيث تبادل الحديث معها ومع أسرتها.

وخاطبها سموه: «لازم أييج وأشوفج وأزورج.. نشدت الناس عنج هم خبروني.. يا الله هالفستان حلو.. شو قلتي في الفيديو إنت؟ أجابته مرددة: من قائل هذه العبارة: أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول ونسعى أن نكون في المركز الأول عالمياً.. فضحك لها سموه».

قصيدة

وقالت مهرة لـ«البيان»: ارتديت أجمل فساتيني لاستقبال سموه، لا أستطيع التعبير عن مقدار السعادة التي في داخلي، لافتة إلى أن جلوسها مع سموه حلم راودها وتحقق بفضل الله، وقد رددت مع سموه مقولة: «أنا وشعبي لا نرضى إلا بالمركز الأول».

وأضافت: أردت سموه أن يبقى معي لأريه منزلي وألعابي وكتبي، أعددت لسموه قصيدة ولكني نسيت عباراتها من شدة الفرح وطلبت أن تسجلها عبر «البيان» وهي: أجمل خبر جاني وأجمل شعور يوم سألوا مهرة جاوبت بنعم، قالوا سؤال الشيخ في الدولة يدور يبحث عن الطفلة إلي تبغي القمم.

وذكرت أنها منتظرة يوم غد لتخبر صديقاتها وزميلاتها عن أجمل يومين عاشتهما وكيف أن رؤية قائد ملهم جعلتها أكثر قوة وصلابة.

زيارة تاريخية

وعاشت أسرة الطفلة مهرة الشحي لحظات من السعادة عندما قرر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، زيارة الطفلة التي استمدت إلهامها من سموه واصفين الزيارة بالتاريخية.

وعبرت عائلة مهرة عن سعادتها الغامرة بالزيارة، مشيرة إلى أنها تعكس مدى اهتمام الدولة وحكامها بكل صغيرة وكبيرة في بلد الأمن والأمان، فضلاً عن ديمومة تواصل القيادة الحكيمة مع أبنائها في دولة لا ترضى إلا أن تكون الأولى في كل شيء.

وسائل التواصل

وقالت خالة مهرة إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، سريعة ومفاجئة لكنها اتسمت بالرقي، فقد جاء سموه بمفرده وجلس مع العائلة متحدثاً عن مهرة ودراستها ووضعها الصحي، فيما استأثرت هي باهتمام سموه البالغ، إذ عاود سموه وسألها من قائل عبارة أنا وشعبي في المركز الأول.

وأضافت أن متابعة سموه لوسائل التواصل الاجتماعي تدل على حرصه الدائم على الحضور بين أبناء شعبه ومتابعة قضاياهم، تجسيداً لمقولة الإنسان أغلى ما نملك، مشيرة إلى أنهم ولاسيما طفلتهم مهرة يعيشون أسعد لحظات حياتهم بهذه الزيارة.

سعادة

ولم يشعر ذوو الطفلة بسعادة تماثل زيارة سموه ووصفوها بأنها غير مستغربة من الرجل الذي سطر اسمه بحروف من ذهب عبر الإنجازات الهائلة التي حققها.

ولفتوا إلى أن طفلتهم مهرة لم تنم ليلاً شأنها شأن الأسرة كاملة عندما علمت بنية سموه زيارتها، مؤكدين أن تطور الدول ونهضتها يأتي عبر الاهتمام بالإنسان الذي أعطته القيادة الحكيمة في دار زايد عموماً الأولوية القصوى.