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محمد بن راشد: عـلَم الإمـارات رمز عزتنا ووحدتنا وتضحياتنا..ارفعوه عالياً

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محمد بن راشد: عـلَم الإمـارات رمز عزتنا ووحدتنا وتضحياتنا..ارفعوه عالياً محمد بن راشد: عـلَم الإمـارات رمز عزتنا ووحدتنا وتضحياتنا..ارفعوه عالياً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عَلَم دولة الإمارات ليس راية مرسومة أو قماشاً ملوناً، بل قلب ينبض في صدورنا، ومستعدون للتضحية في سبيله بدمائنا.

موعد

جاء ذلك في تدوينات لسموه عبر حسابه في «تويتر» أمس، بمناسبة قرب حلول يوم العَلَم، حيث دوّن سموه: «الإخوة والأخوات نحتفل معكم في 3 نوفمبر القادم بيوم العلم، علم دولتنا ورمز عزتنا وراية مجدنا.. علم الإمارات، علم اتحادنا ووحدتنا وتضحياتنا».

دعوة

وأضاف سموه: «ندعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا ومدارسنا وجهاتنا الحكومية لتوحيد رفعه الخميس القادم 11 صباحاً في وقت واحد، وبقلب واحد نابض بعشق تراب بلدنا». وتابع في تدوينات سموه عبر «تويتر»: «نريد أن نراه على بيوتنا ومزارعنا ومرافقنا.. نريده في السماء.. عالياً كطموحاتنا، عزيزاً كنفوسنا، خفاقاً على جميع أركان وطننا».

تضحية

واختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تدوينات سموه قائلاً: «علم دولة الإمارات ليس راية مرسومة أو قماشاً ملوناً بل هو قلب ينبض في صدرونا.. مستعدين للتضحية في سبيله بدمائنا وأرواحنا وأبنائنا .. ارفعوه عالياً».

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