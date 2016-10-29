إنذار.. السكر والملح الزائدان بالطعام يدمران صحة الجلد

العناية بالبشرة وصحة الجلد واتباع نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في تأخير عملية الشيخوخة ومنع مشاكل الجلد المختلفة، فكثير من الأشخاص يمارسون عادات تدمر صحة الجلد دون أن يعلموا مدى تأثيرها، ورصد موقع Health بعض هذه العادات:

1-إزالة الشعر باستمرار

تزيل كثير من السيدات الشعر بشكل مستمر قد يكون أسبوعيا، وتؤكد الدراسات أن هذا الأمر يضر بصحة الجلد بشكل كبير كما يؤكد الأطباء أنه لا بد من ترك الجلد دون إزالة الشعر منه لمدة ثلاثة أسابيع خاصة المناطق الحساسة.

2-استخدام منتجات الشعر على الجلد

من أخطر الأمور التي تضر الشعر استخدام منتجات الشعر كالكريم أو الزيوت، ويقول خبراء التجميل إن بشرة الوجه لا تمتص منتجات الشعر سواء كريم أو زيت أثناء تعرق الوجه وأن هذه المنتجات تبقى على سطح الوجه وتسبب الدهون والقشرة وتدمر البشرة على المدى القريب.

3-تناول الكثير من الملح

تناول أطعمة بها نسبة كبيرة من الملح يستنزف كما كبيرا من الماء في الجسم وبالتالي تسبب هذه الأطعمة في جفاف الجلد على المدى القريب.

4-تناول الأطعمة التي بها نسبة سكريات عالية

تناول الكثير من السكر يضر بالكولاجين الموجود تحت الجلد.

5-الحصول على جلسات ساونا طويلة

تقول الدراسات إن الشخص لا يحتاج الى أن يجلس في الساونا لأكثر من 15 دقيقة، فالجلوس في الساونا أطول من هذه المدة يدمر الكولاجين الموجود أسفل الجلد كما أنه يؤثر بشكل سلبي كبير على مرونة الجلد.