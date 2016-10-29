المجلس الاستشارى للقضاة ينظم مؤتمر حول "العدالة الناجزة" برعاية السيسي

كشف المستشار عبد الستار إمام رئيس المجلس الاستشارى لنادى القضاة ورئيس نادى قضاة الأقاليم، عن أن القضاة بصدد الترتيب لمؤتمر كبير تحت عنوان مؤتمر العدالة الناجزة النافذة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث سيتم دعوته لهذا المؤتمر

وقال إمام فى تصريح لـ "اليوم السابع"، ان اللجان التى أعلن المجلس الاستشارى عن تشكيلها لبحث تعديل قوانين الاجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام النقض والمرافعات المدنية والتجارية والسلطة القضائية، سيبدأ المجلس الاستشارى فى تشكيلها من غدا السبت لإنجاز أعمالها فى أقرب وقت، حيث تعرض نتائجها على مؤتمر العدالة الناجزة تحت رعاية الرئيس السيسي.

وأضاف إمام ، ان المجلس الاستشارى انعقد الجمعة للمرة الأولى بدعوة موجهه من رئيس نادى قضاة مصر لرؤساء اندية الأقاليم ، وقد حضر جميع رؤساء الأندية لبحث مشكلة بطء التقاضى وطول الاجراءات.

وتابع، انتهينا إلى تشكيل عدة لجان لتعديل قوانين ومراجعة وتنقية القونين السابق ذكرها بهدف اختصار الاجراءات وعلاج مشكلة بطء التقاضى ودعم استقلال القضاء وتعزيز الثقة فيه

وقال، ستعرض نتائج أعمال هذه اللجان على مؤتمر يتم الدعوة له وهو مؤتمر العدالة الناجزة النافذة تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رجال القضاء واساتذة القانون والمختصين وممثلين من نقابة المحامين ثم يتم رفع التعديلات فى شكل مشروعات قوانين على مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل لعرضها على مجلس النواب، وشدد عبد الستار على أن القضاة حريصون ألا تكون أعمال اللجان مجرد أبحاث توضع فى الادراج لكن تنتهى بالعرض على مجلس النواب وترى النور، حيث ان الشعب يعانى والقيادة السياسية أيضا من بطء التقاضى.