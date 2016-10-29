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انقطاع المياه و الكهرباء عن غرب الإسكندرية اليوم 7 ساعات لأعمال الصيانة

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انقطاع المياه و الكهرباء عن غرب الإسكندرية اليوم 7 ساعات لأعمال الصيانة انقطاع المياه و الكهرباء عن غرب الإسكندرية اليوم 7 ساعات لأعمال الصيانة

> الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت غرفة عمليات محافظة الاسكندرية، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستقوم بأعمال الصيانة الطارئة لخطوط الكهرباء جهد 66 كيلو فولت، اليوم السبت، من الساعة 7 صباحا حتى 2 ظهرا ولمدة 7 ساعات متواصلة، مما ينتج عنها انقطاع التيار الكهربائي المغذی لمحطات مياه الشرب ( مريوط 1 - الكيلو 40 ).

وتنقطع مياه الشرب خلال نفس الفترة عن مناطق غرب وجنوب الإسكندرية الآتية (مدينة العامرية والهجانة - النهضة والبتروكيماويات - الكينج - الناصرية - قرى مريوط - قرى بنجر السكر - قرى شرق وغرب الطريق الصحراوى - المنطقة الحرة - مدينة برج العرب - قرى الساحل الشمالى - مدينة الحمام ).

كما سيتم قطع التيار الكهربائى عن مناطق قرى مريوط والنهضه وشمال التحرير ومنطقة العزة لصيانة المحولات.

 

 


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