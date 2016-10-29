"طلب إحاطة" لوزير الخارجية بشأن إساءة "إياد مدنى" للرئيس السيسى

قال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة صباح الأحد، لوزير الخارجية سامح شكرى بسبب ما صدر من إياد مدنى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك في اطار فعاليات مؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والمنعقد بالجمهورية التونسية بحضور الباجي القائد السبسى، رئيس الجمهورية التونسية.

وأوضح "رضوان"، فى تصريحات صحفية له، أن ما صدر عن إياد مدنى في مستهل الكلمة التى قام بالقائها ترحيبا بالرئيس التونسى، وما شاب الخطأ بالتصحيح لاسم الرئيس، بطريقة أساءت وحملت تطاولا على القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى، بما استوجب التصدى لذلك الأمر من خلال طلب الإحاطة.