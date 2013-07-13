استقبلي رمضان بمزاج شرقي

في استقبال الشهر الفضيل ليكن مزاجك شرقياً وإطلالاتك أنيقة. اختاري عباءات مزينة بالتطيرز تتناسب مع الأجواء الرمضانية. وأضيفي لمسة من التجدد على إكسسواراتك من خلال اختيارها بالتدرجات المعدنية أو باللون الفيروزي المشرق.

- فكرة وتنسيق: نايلة عون.

- تصوير: كارلوس عون.

الصورة رقم 1:

- سروال باللون الأسود يرافقه حزام عند الخصر. السعر 425$.

- قميص باللون الأبيض. سعره 300$.

- جاكيت باللون الذهبي. سعرها 200$.

من تصميم Lina Audi For Liwan.

الصورة رقم 2:

- بنطلون ذو قصة كلاسيكية باللون الأسود. سعره 160$.

- قميص طويل باللون العاجي. سعره 350$.

من تصميم Lina Audi For Liwan.

الصورة رقم 3:

- عباءة من القماش الحريري المطرز بالذهبي.

- عقد بتصميم شرقي.

من محترف Assyla.

الصورة رقم 4:

- عباءة باللون الأبيض يزينها التطيرز عند الخصر والكمين.

- عقد من الفضة المعتقة.

- من محترف Assyla.



الصورة رقم 5:

- قفطان طويل باللون الذهبي. سعره 425 من تصميم Lina Audi For Liwan.

- قفطان قصير مطبع ومطرز من محترف Assyla.

الصورة رقم 6:

- قميص من الحرير العاجي من تصميم Lina Audi For Liwan. سعرها 300$.

- عباءة مطرزة بالذهبي من Assyla.



الصورة رقم 7:

- وشاح وردي مطبع. سعره 514$.

- حذاء باللون العاجي. سعره 995$.

الإثنان من Louis Vuilton.

- حقيبة من الجلد باللون البرونزي. سعرها 820$.

- حذاء مسطح من الجلد باللون الذهبي. سعره 348$.

- سوار بلوني الأسود والذهبي. سعره 135$.

جميعها من CH By Carolina Herrera.

- نظارات شمسية من Chole. سعرها 325$.

- سوار عريض من المعدن الذهبي. سعره 421$.

- أقراط للأذنين تزينها أحجار ملونة. سعرها 281$.

الإثنان من Isharga ومتوفرة لدى Boutique 1.

الصورة رقم 8:

- وشاح حريري مطبع. سعره 300$.

- حذاء من الجلد بألوان الأزرق والذهبي. سعره 332$.

- حقيبة صغيرة من الجلد باللون الفيروزي. سعرها 404$.

جميعها من Ch By Carolina Herrera.

- أقراط طويلة للأذنين من Oscar De la Renta. سعرها 487$. ومتوفرة لدى Boutique 1 – بيروت.