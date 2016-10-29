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حظك اليوم برج السرطان السبت 29/10/2016

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حظك اليوم برج السرطان السبت 29/10/2016 حظك اليوم برج السرطان السبت 29/10/2016

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يعد من الأبراج المائية التى تتسم بالصبر والطموح والقدرة الرهيبة على كتم الأسرار، كما أنه صلب وصاحب شخصية استقلالية، ونقدم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى:

لديك مهارات خاصة تساعدك على التقدم فى عملك وتميزك عن زملائك، فحاول استغلالها بشكل جيد وذكى لكسب ثقة رؤساءك وإنجاز المهام المطلوبة منك.

السرطان على الصعيد العاطفى :

علاقتك بشريك حياتك ليست على ما يرام، فهو شخصية كتومة ولا يعبر دائماً عن مشاعره وحبه، وذلك يؤثر عليك وعلى طريقة التعامل فيما بينكم، فلا تقم بأى إجراء إلا بعد التأكد من مشاعره.

السرطان على الصعيد الصحى :

بعض الأمراض التى تعانى منها قد يساعد فى حلها الأعشاب والوصفات الطبيعية، فلا تتردد فى خوض تلك التجربة ولكن باستشارة الطبيب الخاص بك.

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

تتخذ اليوم عدة قرارات مصيرية ستغير مجرى حياتك، فعليك عدم التسرع والتمهل والتفكير الجيد فى الأمر من كافة جوانبه قبل اتخاذ القرار، وكذلك استشارة الأًدقاء المقربين وسمع وجهات النظر المختلفة.


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مصر 365

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