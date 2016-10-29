حظك اليوم برج العذراء السبت 29 /10/ 2016

برج العذراء من الأبراج الذكية التى تحاول دائماً الوصول إلى مناصب عملاقة فى عملها، لذلك عادةً ما تأتى على حالتها الصحية، لذلك يجب أن يكونوا حذرين للغاية حتى لا يقعوا فى مشاكل هم فى غنى عنها.

على الصعيد المهنى

تواجه صعوبة فى التأقلم مع قواعد العمل ، وذلك يسبب لك الكثير من المشاكل والتجاوزات، فحاول الالتزام بشروط العمل ودرب نفسك عليها واستعن أيضاً بزملائك.

على الصعيد العاطفى

انفصالك عن شريك حياتك حالياً يتطلب منك جهوداً كبيرة للخروج من هذه الأزمة واستعادة قوتك ، فركز فى عملك وحسن علاقاتك بالآخرين، واقضى أوقات طويلة مع أصدقائك.

على الصعيد الصحى

تعانى من ألام بالرأس وصداع مستمر، الأمر يتطلب زيارة طبيب مختص لتشخيص حالتك ، فلا تهمل فى صحتك حتى لا تتفاجئ بأمور خطيرة لا تعلمها.

توقعات علماء الفلك

يدعوك أحد أصدقائك القدامى لحضور حفل زفافه اليوم، لا تتردد فى الذهاب لتغيير الأجواء وتحسين حالتك المزاجية، بدلاً من الجلولس وحيداً فى المنزل فى الوقت الذى تعانى فيه من أزمة نفسية.