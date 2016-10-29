حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 29/10/2016

بسبب حركة الفلك والأبراج تشهد بعض الأبراج تغييرات على الصعيد المهنى ويشوب بعض التغييرات على الصعيد العاطفى بعض السلبية ولكن بشكل عام تحتاج جميع الأبراج إلى التحلى ببعض الصبر والذكاء ليتمكنوا من تخطى هذا اليوم بسلام.

حظك اليوم برج القوس السبت 29 /10/ 2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الحب يمكنه إصلاح كل شيء

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

قد تكون قادرًا على التعرف على أشخاص جدد والتواصل معهم بحرية وجمع أكبر قدر من المعلومات المفيدة التى تنعكس إيجابًا على عملك هذا سوف تكون عونا كبيرا لك فى إنجاز المشروع. لا تدع نفسك تستسلم للهلع.

على الصعيد العاطفي:

التوتر بينك وبين شريك حياتك قد يتصاعد فى بداية اليوم ولكن الحب يمكنه تهدئة كل شيء وفى النهاية ستسود السلام والألفة الأجواء وسوف ينتهى اليوم بحرارة.

برج القوس على الصعيد الصحي:

حاول ان تنظم يومك وألا تجعل التوتر يفقدك توازنك ويحبط خططك بشأن الحصول على جسم مثالى وممارسة الرياضة للحصول على صحة جيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

اليوم، سوف تكون قادرًا على اتخاذ الخطوة الأولى نحو أداء واجب أو إرجاع حقوقك، هذا يمكن أن يكون عقلى أو مالى أو روحي، وهذا لا يعنى أن جميع الالتزامات الخاصة بك سوف يتم تسويتها اليوم.

حظك اليوم برج الحوت السبت 29 /10/ 2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى تأكد من قدرتك على حل أى مشكلة

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

من المحتمل أن تحصل على قدر كبير من المال اليوم، وعلى الأرجع من مصدر غير متوقع. ومن المرجح أن تحقق نجاحًا مع الاستثمارات فى الأسهم والاستثمارات قصيرة الأجل وستنعم بالأمن المالى خلال هذه الفترة لكن حاول ألا تكون مسرفًا.

على الصعيد العاطفي:

الاستماع والإنصات لمن تحبه من أهم حقوقه عليك فحاول ألا تجعل انشغالاتك فى العمل ومزاجك المعكر بسبب مشكلات العمل الكبيرة تدفعك لتجاهل هذه الحقوق وتدفعك لإهماله.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

أنت بحاجة إلى أن تدرك أن عافية العقل أمر ضرورى وألا تسعى فقط تحقيق أهداف اللياقة البدنية التى من المرجح أن تجعلك تشعر بعدم الرضا. بدلا من ذلك، حاول بعض تمارين التنفس وتقنيات الاسترخاء. وسوف يساعد أيضا على التعامل مع مشاكل قلة النوم التى كنت قد تواجه فى الآونة الأخيرة.

حظك اليوم برج الجدى ليوم السبت 29/10/2016

على الصعيد الصحى والعاطفى .. و خبر جيد فى العمل

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

ربما يكون اليوم مناسب جداً للقاء الحبيب، وإعادة الحديث عن كافة الأمور والخلافات التى كانت بينكما فى الفترة الأخيرة، كذلك يجب أن تكون أكثر صراحة معه مما أنت عليه الآن.

الجدى على الصعيد المهنى ..

ترقية فى العمل، بعد أن قمت بأعمالك السابقة على أكمل وجه، كما أن هناك فرصة جديدة ستكون متاحة أمامك خلال الأيام المقبلة، وعليك أن تفكر جيدًا قبل الاختيار.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

وعكة صحية وأصابة فى القدم بسبب حادثة بسيطة، كما أن هناك بضع الآلم فى الظهر بسبب جلوسك لساعات طويلة فى العمل، مما أثر عليك سلباً، فيجب الانتباه على صحتك أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات المهنية لك، كذلك على مستوى علاقتك بالحبيب، حيث أنه من الأفضل أن تتعامل مع الأمور الطارئة فى حياتك بطريقة أكثر هدوءاً

حظك اليوم برج العقرب ليوم السبت 29/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى .. ولقاء رومانسى بالحبيب

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى..

لقاء رومانسى مع الحبيب، حيث أنه من المتوقع أن تتغير علاقتكما بشكل كبير،خصوصاً بعد أن تصارحتوا بشأن كل الخلافات التى كانت بينكما فى الفترة الماضية.

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

حاول أن تتقبل النقد من الزملاء فهذه الطريقة التى تتبعها حالياً قد تكون سبباً فى إفساد علاقتك بكل من حولك، كما أنها ستجعلك غير قادر على رؤية أخطائك.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

عليك الاستماع إلى نصائح الأطباء، والحرص على تناول الوجبات الصحية، وكذلك ممارسة التمارين الرياضية من فترة لأخرى، والمداومة على تناول المياه بكميات كبيرة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى الحياة العاطفية وكذلك الحياة الأسرية.

حظك اليوم برج الميزان ليوم السبت 29/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. وأزمة طارئة فى العمل

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

اليوم مناسب جدا للقاء الحبيب كما أن هناك الكثير من الأمور التى يجب أن تحدثه بشأنها، فالصراحة هى الطريق الأفضل لحل كافة الأزمات بينكما، وذلك لأن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الظروف الصعبة.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

أزمة طارئة فى العمل بسبب عدم تعاون بعض الزملاء معك، عليك أن تجد طريقة للخروج من هذه الأزمة دون أن تكتسب مزيدا من العدوات، كما أنه من المتوقع أن تمر ببعض الأوقات العصيبة كذلك فى الفترة المقبلة

برج الميزان على الصعيد الصحى..

حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، العمل لن ينتهى ولكن صحتك ستتعرض لخطر إذا ما اهتممت بها أكثر من ذلك، اذهب سريعا إلى الطبيب وباشر وضعك الصحى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة على مستوى العائلة والأصدقاء وكذلك الحبيب.

حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 29/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، نجاحك الوظيفى أهم من جمع المال

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى:

نجاحك الوظيفى وكسب ثقة رؤساءك وزملائك فى العمل أهم من النجاح المالى، فحالياً انت فى الفترة التى تحتاج فيها إثبات ذاتك والترقى والتقدم فى عملك أكثر من جمع الأموال.

الأسد على الصعيد العاطفى :

طريقة تعاملك مع شريك حياتك غير مجدية، جرب طرق أخرى قائمة على التفاهم والاحتواء وتقبقل الأعذاء، وابتعد عن الشك وعدم الثقة فى الطرف الأخر، فذلك سيؤدى إلى تدمير العلاقة.

الأسد على الصعيد الصحى :

أعصابك متوترة هذه الفترة وذلك يؤثر على عملك وإنتاجك، وعلى علاقتك أيضاً بالأخرين ويجعلك عرضة لسوء الفهم وخسارة الأصدقاء، فحاول تهدأة أعصابك وعدم الانفعال الزائد الذى يؤثر على صحتك.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

قد تأتيك فرصة عمل جديدة اليوم براتب أكبر من راتبك الحالى، لا تتسرع فى اتخاذ القرار وترك وظيفتك، فالراتب ليس هو الدافع الأساسى لتغيير عملك.

حظك اليوم برج الثور ليوم السبت 29/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، عليك أن تدخر الفترة الحالية

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى..

نوعاً من الارتباك غير المرجح قد يحدث فى حياتك المهنية اليوم، ولكن الأمور قد تتحسن لتصبح جيدة بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته كما أنك ستحصل على عرض للانضمام إلى أعمال جديرة بالثقة تماماً وتحمل لك مكافأة أكبر فلا تتردد وخذ قرارك بعد مداولات طويلة ومتأنية.

الثور على الصعيد العاطفى

إن لم تكن سعيداً بالعلاقة التى تمر بها والابتسامة ليست مرسومة على وجهك فقد اتى الوقت للمضى قدماً، انسحب من العلاقة لأنه من المفترض أن تكون جميلا فى علاقتك وسترى كيف سيفاجئك العالم.

الثور على الصعيد الصحى

اليوم مثالى للذهاب للتدليك لتشعر بعظمة ما تقوم به، كما انه من المتوقع أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية ولكن عليك تحديد النظام الغذائى الصحى الأنسب لك.

توقعات علماء الأبراج لم الفترة القادمة

تعيش يوم كامل من التأملات اليوم، فقد تذهب لتغيير حيث كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو ظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 29/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، لا تنشغل بتخطيط أحدهم لخداعك

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

لا تحاول أن تنغمس فى تخطيط أحدهم لخداعك، كما لا تحاول خداع غير حتى لا تفقد ما بنيته فى سنوات.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

قد تنشأ مضاعفات غرامية اليوم فتلعب دوراَ حاسماً فى حياة شريك الحياة، كما أنك قد تسير إلى التواصل مع شخص كنت على معرفة به فى السابق.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

اليوم مثالى للاهتمام بنفسك فقد تذهب للتدليك، حيث تشعر بشعور عظيم فأنت من المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة :

ستكون هناك أحداث غير مبررة فى حياتك هذا الوقت، فأنت ذاهب للقاء شخص من الجنس الآخر حيث تتدفق المشاعر بسهولة منك إلى كل من تلتقى به فى هذا الوقت، وعليك العمل جنباً إلى جنب مع الناس سواء فى مكان العمل أو المنزل.

حظك اليوم برج الحمل ليوم السبت 29/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، عليك أن تدخر الفترة الحالية

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى..

يمكنك بسهولة تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك بعدما فقدت بعض الثروة بشكل غير متوقع، مما يجعلك تنفق بحكمة كما يجب ان نضع قدراً كافياً من الادخار.

الحمل على الصعيد العاطفى :

تجد نفسك فى حالة حب قريباً فقد تبدوا غير مكترث فى بداية الأمر ولكن الحب قد يترك نار خفيفة بك إلى أن يشتعل .

الحمل على الصعيد الصحى :

الوضع الصحى لا يمكن التنبؤ به اليوم ولكن عليك أخذ الاحتياطات اللازمة من القوة الذهنية للتعمال مع الوضع بل هو حالة واضحة من انتصار العقل على الأمر فأنت قادر على استكمال كافة المهام المجدولة فى الوقت المحدد على الرغم من المشاكل التى تطرحها صحتك.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

آفاق جديدة تتفتح امامك فلديك موهبة قد تتحول إلى وسيلة لكسب العيش فتتواصل مع جهات تساعدك فى توسيع أفكارك فتشهد لحظة نادرة من الرضا عن حياتك.

حظك اليوم برج السرطان السبت 29/10/2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..مهاراتك الخاصة تساعدك على التقدم فى العمل

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى:

لديك مهارات خاصة تساعدك على التقدم فى عملك وتميزك عن زملائك، فحاول استغلالها بشكل جيد وذكى لكسب ثقة رؤساءك وإنجاز المهام المطلوبة منك.

السرطان على الصعيد العاطفى :

علاقتك بشريك حياتك ليست على ما يرام، فهو شخصية كتومة ولا يعبر دائماً عن مشاعره وحبه، وذلك يؤثر عليك وعلى طريقة التعامل فيما بينكم، فلا تقم بأى إجراء إلا بعد التأكد من مشاعره.

السرطان على الصعيد الصحى :

بعض الأمراض التى تعانى منها قد يساعد فى حلها الأعشاب والوصفات الطبيعية، فلا تتردد فى خوض تلك التجربة ولكن باستشارة الطبيب الخاص بك.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

تتخذ اليوم عدة قرارات مصيرية ستغير مجرى حياتك، فعليك عدم التسرع والتمهل والتفكير الجيد فى الأمر من كافة جوانبه قبل اتخاذ القرار، وكذلك استشارة الأًدقاء المقربين وسمع وجهات النظر المختلفة.

حظك اليوم برج العذراء السبت 29 /10/ 2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى ..تواجه صعوبة فى التأقلم مع قواعد العمل

على الصعيد المهنى

تواجه صعوبة فى التأقلم مع قواعد العمل ، وذلك يسبب لك الكثير من المشاكل والتجاوزات، فحاول الالتزام بشروط العمل ودرب نفسك عليها واستعن أيضاً بزملائك.

على الصعيد العاطفى

انفصالك عن شريك حياتك حالياً يتطلب منك جهوداً كبيرة للخروج من هذه الأزمة واستعادة قوتك ، فركز فى عملك وحسن علاقاتك بالأخرين، واقضى أوقات طويلة مع أصدقاء.

على الصعيد الصحى

تعانى من ألام بالرأس وصداع مستمر، الأمر يتطلب زيارة طبيب مختص لتشخيص حالتك ، فلا تهمل فى صحتك حتى لا تتفاجئ بأمور خطيرة لا تعلمها.

توقعات علماء الفلك

يدعوك أحد أصدقائك القدامى لحضور حفل زفافه اليوم، لا تتردد فى الذهاب لتغيير الأجواء وتحسين حالتك المزاجية، بدلاً من الجلولس وحيداً فى المنزل فى الوقت الذى تعانى فيه من أزمة نفسية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حاول ان تطور قدرتك على المواجهة فى المشكلات الصعبة وتأكد أن لديك القدرة على حل أى مشكلات ولا داعى للقلق.

حظك اليوم برج الدلو السبت 29 /10/ 2016

على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

تمر هذه الفترة بمجموعة من المشكلات بسبب العمل، لا يمكنك التدخل أكثر من ذلك لإصلاح الأمر، عليك فقط الابتعاد قليلا عن الضوضاء والتفكير فى حل للمشكلة بعيدا عن المؤثرات الخارحية، ممارسة الرياضة والتحدث لشريكك يمكنهم المساعدة فى الأمر.

على الصعيد العاطفي:

عليك مصارحة شريك حياتك بكافة التخوفات التى تشعر بها فاستمرار الغموض وإخفاء الأسرار لن يساعدك بالانتقال بالعلاقة للمرحلة المقبلة، المصارحة أفضل طريق لإنهاء المشكلات العالقة بينكم وعليك تحمل عواقبها.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

على الصعيد الصحى أنت أفضل الآن من الأوقات السابقة عليك فقط الحفاظ على هذا الأمر وعدم الإسراف التدخين والسهر، حاول ممارسة الرياضة فى المنزل.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

تسرعت فى اتخاذ بعض القرارات فى الماضى ولكن اليوم ستدرك أهمية أن تعمل وفق خطة دقيقة وبشكل جيد ومنظم فلم يفت الأوان بعد لبدء التخطيط ومع خطة جيدة سيمكنك أن تحقق نجاحا وتتخطى مشكلة تؤرقك.