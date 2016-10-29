حظك اليوم برج الجوزاء السبت 29/10/2016

برج الجوزاء من الأبراج المائية شديدة الذكاء والتى تتسم بسلاطة اللسان وانتقاد من أمامهم بشكل لاذع فى التعامل مع الآخرين، ويظهرون بأكثر من شخصية حتى أصبحت الازدواجية لصيقة بهم ، ونستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

لا تحاول أن تنغمس فى تخطيط أحدهم لخداعك، كما لا تحاول خداع الغير حتى لا تفقد ما بنيته فى سنوات.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

قد تنشأ مضاعفات غرامية اليوم فتلعب دورا حاسما فى حياة شريك الحياة، كما أنك قد تسير إلى التواصل مع شخص كنت على معرفة به فى السابق.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

اليوم مثالى للاهتمام بنفسك فقد تذهب للتدليك، حيث تشعر بشعور عظيم فأنت من المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة :

ستكون هناك أحداث غير مبررة فى حياتك هذا الوقت، فأنت ذاهب للقاء شخص من الجنس الآخر حيث تتدفق المشاعر بسهولة منك إلى كل من تلتقى به فى هذا الوقت، وعليك العمل جنباً إلى جنب مع الناس سواء فى مكان العمل أو المنزل.