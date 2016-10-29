حظك اليوم برج الحمل السبت 29/10/2016

برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والعصبية، ورغم ذلك الطيبة تميزه وسط أبناء الأبراج الأخرى، ونقدم لكم توقعات برج الحمل على الصعيد العاطفى والصحى والمهنى.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى..

يمكنك بسهولة تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك بعدما فقدت بعض الثروة بشكل غير متوقع، مما يجعلك تنفق بحكمة كما يجب أن نضع قدراً كافياً من الادخار.

الحمل على الصعيد العاطفى :

تجد نفسك فى حالة حب قريباً فقد تبدو غير مكترث فى بداية الأمر ولكن الحب قد يترك نارا خفيفة بك إلى أن يشتعل.

الحمل على الصعيد الصحى :

الوضع الصحى لا يمكن التنبؤ به اليوم ولكن عليك أخذ الاحتياطات اللازمة من القوة الذهنية للتعمال مع الوضع بل هو حالة واضحة من انتصار العقل على الأمر فأنت قادر على استكمال المهام المجدولة فى الوقت المحدد على الرغم من المشاكل التى تطرحها صحتك.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

آفاق جديدة تتفتح أمامك فلديك موهبة قد تتحول إلى وسيلة لكسب العيش فتتواصل مع جهات تساعدك فى توسيع أفكارك فتشهد لحظة نادرة من الرضا عن حياتك.