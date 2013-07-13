اللون الأصفر يشرق في صيف 2013

في أشهر الصيف الحارة يزداد القبول على الأزياء ذات الألوان الصيفية المشرقة، وفي الأشهر الماضية لاحظنا بأنّ النجمات فضلن اللون الأصفر على غيره من الألوان ليزيّن إطلالاتهنّ به.

شوهدت عارضة الأزياء الأسترالية Miranda Kerr بفستان أصفر قصير, نسقته مع حذاء كلاسيكي باللون الأسود , بينما اختارت الممثلة الجميلة Jessica Alba أن تزيد من إشراقة فستانها الأصفر بحذاء برتقالي اللون .

يمكنكِ ارتداء هذا اللون في إكسسواراتكِ كذلك كما فعلت المغنية Rita Ora التي ظهرت مؤخرًا بإطلالة جريئة إذ نسّقت حقيبة Chanel الصفراء مع بدلة أنيقة باللون الفضي.

ابتكري طرقاً مختلفة لتشرقي بهذا اللون في أيام الصيف وأخبرينا أي النجمات ارتدت اللون الأصفر كما تريدين أن ترتديه أنتِ؟