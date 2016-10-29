أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
«شفاينشتايجر» يرد على اعتذار مورينيو -
«فيفا» يكشف النقاب عن شعار كأس العالم للأندية 2017 -
مستقبل «مونتيلا» مع «الروسونيري» في خطر -
هونتلار يعتزم الرحيل عن شالكه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى السبت 29/10/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى السبت 29/10/2016 حظك اليوم برج الجدى السبت 29/10/2016

>

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لبرج الجدى على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، أبناء هذا البرج الذين يتمتعون بالكثير من الصفات أهمها قدرتهم على دعم الآخرين دون مقابل..

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

ربما يكون اليوم مناسب جداً للقاء الحبيب، وإعادة الحديث عن كافة الأمور والخلافات التى كانت بينكما فى الفترة الأخيرة، كذلك يجب أن تكون أكثر صراحة معه مما أنت عليه الآن.

الجدى على الصعيد المهنى ..

ترقية فى العمل، بعد أن قمت بأعمالك السابقة على أكمل وجه، كما أن هناك فرصة جديدة ستكون متاحة أمامك خلال الأيام المقبلة، وعليك أن تفكر جيدًا قبل الاختيار.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

وعكة صحية وأصابة فى القدم بسبب حادثة بسيطة، كما أن هناك بضع الآلم فى الظهر بسبب جلوسك لساعات طويلة فى العمل، مما أثر عليك سلباً، فيجب الانتباه لصحتك أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات المهنية لك، كذلك على مستوى علاقتك بالحبيب، حيث إنه من الأفضل أن تتعامل مع الأمور الطارئة فى حياتك بطريقة أكثر هدوءاً


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى