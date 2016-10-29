حظك اليوم برج الجدى السبت 29/10/2016

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لبرج الجدى على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، أبناء هذا البرج الذين يتمتعون بالكثير من الصفات أهمها قدرتهم على دعم الآخرين دون مقابل..

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

ربما يكون اليوم مناسب جداً للقاء الحبيب، وإعادة الحديث عن كافة الأمور والخلافات التى كانت بينكما فى الفترة الأخيرة، كذلك يجب أن تكون أكثر صراحة معه مما أنت عليه الآن.

الجدى على الصعيد المهنى ..

ترقية فى العمل، بعد أن قمت بأعمالك السابقة على أكمل وجه، كما أن هناك فرصة جديدة ستكون متاحة أمامك خلال الأيام المقبلة، وعليك أن تفكر جيدًا قبل الاختيار.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

وعكة صحية وأصابة فى القدم بسبب حادثة بسيطة، كما أن هناك بضع الآلم فى الظهر بسبب جلوسك لساعات طويلة فى العمل، مما أثر عليك سلباً، فيجب الانتباه لصحتك أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات المهنية لك، كذلك على مستوى علاقتك بالحبيب، حيث إنه من الأفضل أن تتعامل مع الأمور الطارئة فى حياتك بطريقة أكثر هدوءاً