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حظك اليوم برج العقرب السبت 29/10/2016

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حظك اليوم برج العقرب السبت 29/10/2016 حظك اليوم برج العقرب السبت 29/10/2016

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القدرة على أخد الحق هى من أكثر الصفات المميزة لأبناء ، الذين يحتفلون حالياً بأيام البرج، والذى يمتد إلى 22 من نوفمبر المقبل، فنقدم لهم اليوم توقعات علماء الفلك على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى..

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

لقاء رومانسى مع الحبيب، حيث إنه من المتوقع أن تتغير علاقتكما بشكل كبير،خصوصاً بعد أن تصارحتا بشأن كل الخلافات التى كانت بينكما فى الفترة الماضية.

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

حاول أن تتقبل النقد من الزملاء فهذه الطريقة التى تتبعها حالياً قد تكون سبباً فى إفساد علاقتك بكل من حولك، كما أنها ستجعلك غير قادر على رؤية أخطائك.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

عليك الاستماع إلى نصائح الأطباء، والحرص على تناول الوجبات الصحية، وكذلك ممارسة التمارين الرياضية من فترة لأخرى، والمداومة على تناول المياه بكميات كبيرة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى الحياة العاطفية وكذلك الحياة الأسرية.


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مصر 365

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