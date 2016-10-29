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حظك اليوم برج الميزان السبت 29/10/2016

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حظك اليوم برج الميزان السبت 29/10/2016 حظك اليوم برج الميزان السبت 29/10/2016

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 نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على الصعيد العاطفى والصحى والمهنى، ويتميز أبناء هذا البرج بالتردد وعدم القدرة على اتخاذ أى قرار بسهولة.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

اليوم مناسب جدا للقاء الحبيب كما أن هناك الكثير من الأمور التى يجب أن تحدثه بشأنها، فالصراحة هى الطريق الأفضل لحل كافة الأزمات بينكما، وذلك لأن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الظروف الصعبة.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

أزمة طارئة فى العمل بسبب عدم تعاون بعض الزملاء معك، عليك أن تجد طريقة للخروج من هذه الأزمة دون أن تكتسب مزيدا من العدوات، كما أنه من المتوقع أن تمر ببعض الأوقات العصيبة كذلك فى الفترة المقبلة.

 

برج الميزان على الصعيد الصحى..

حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، العمل لن ينتهى ولكن صحتك ستتعرض لخطر إذا ما اهتممت بها أكثر من ذلك، اذهب سريعا إلى الطبيب وباشر وضعك الصحى.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة على مستوى العائلة والأصدقاء وكذلك الحبيب.


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مصر 365

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