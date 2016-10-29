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حظك اليوم برج الأسد السبت 29/10/2016

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حظك اليوم برج الأسد السبت 29/10/2016 حظك اليوم برج الأسد السبت 29/10/2016

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يعد برج الأسد من الأبراج النارية التى تتسم بالاندفاع والحماس، إلا أنه عصبى بعض الشىء، ونقدم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى:

نجاحك الوظيفى وكسب ثقة رؤسائك وزملائك فى العمل أهم من النجاح المالى، فحالياً أنت فى الفترة التى تحتاج فيها إثبات ذاتك والترقى والتقدم فى عملك أكثر من جمع الأموال.

 

الأسد على الصعيد العاطفى :

طريقة تعاملك مع شريك حياتك غير مجدية، جرب طرقا أخرى قائمة على التفاهم والاحتواء وتقبل الأعداء، وابتعد عن الشك وعدم الثقة فى الطرف الآخر، فذلك سيؤدى إلى تدمير العلاقة.

الأسد على الصعيد الصحى :

أعصابك متوترة هذه الفترة وذلك يؤثر على عملك وإنتاجك، وعلى علاقتك أيضاً بالآخرين ويجعلك عرضة لسوء الفهم وخسارة الأصدقاء، فحاول تهدئة أعصابك وعدم الانفعال الزائد الذى يؤثر على صحتك.

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

قد تأتيك فرصة عمل جديدة اليوم براتب أكبر من راتبك الحالى، لا تتسرع فى اتخاذ القرار وترك وظيفتك، فالراتب ليس هو الدافع الأساسى لتغيير عملك.

 


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مصر 365

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