بالصور.. أهالى الغردقة يقدمون المساعدات لمدينة غارب بعد اجتياح السيول

أرسل أهالى مدينة الغردقة والجمعيات الأهلية معونات ومساعدات من الخبز والبطاطين والمراتب والمواد الغذائية والمياه لمدينة غارب، منذ بدء فتح طريق الغردقة غارب، بعد اجتياح مياه السيول عاصمة البترول "رأس غارب" منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وتطوع عدد كبير من شباب مدينة الغردقة ومدينة القصير وبدأوا فى تجميع أنفسهم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث أعلن الكثير عن الاستعداد لتقديم مساعدات لأهالى مدينة رأس غارب من العيش والبطاطين والملابس والمواد الغذائية والمياه، وانطلقت أول تلك القوافل من جمعية الهلال الأحمر بالغردقة، حيث تم الدفع بعدد كبير من السيارات.

كما أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم نقل عدد من أهالى مدينة رأس غارب الذين تضررت منازلهم من السيول للمدرسة الفكرية بغارب بعد تجهيزها لهم.

كانت قد تسببت السيول بمدينة رأس غارب فى مصرع 8 أشخاص وإصابة 36 آخرين تماثل أكثر من 28 شخصا منهم للشفاء، وكذلك تسببت السيول فى خسائر فادحة بالنسبة للمنازل والمبانى الحكومية والسيارات التى جرفتها السيول.