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وزير العدل العراقى: نسعى لتأسيس محكمة عربية للتقاضى الدولى

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وزير العدل العراقى: نسعى لتأسيس محكمة عربية للتقاضى الدولى وزير العدل العراقى: نسعى لتأسيس محكمة عربية للتقاضى الدولى

>بغداد أ ش أ

أكد وزير العدل العراقى حيدر الزاملى أهمية تأسيس محكمة عربية موحدة مركزها فى بغداد بدعم من وزارة العدل العراقية، تدير ملف التحكيم العربى أمام المحاكم الدولية.

 

وقال الزاملى خلال لقائه، مساء الجمعة، نائب رئيس الاتحاد العربى للتحكيم الدولى حسن حماد من ورئيس مجلس القضاء العرفى فى محمد القاضى، بحضور رئيس الاتحاد العربى للتحكيم الدولى كزار الربيعي، ان توحيد العمل العربى فى مجال للتحكيم الدولي، بعد انتقاله الى مقره الجديد فى العراق من شأنه احداث نقلة نوعية فى عمله عبر توظيف الخبرات العراقية والعربية، باخضاع الكوادر المختصة من محامين ومحكمين دوليين لدورات تخصصية تساهم فى تعزيز مؤهلاتهم التخصصية فى هذا المجال، وبما يساهم  فى التخلص من الهيمنة الاجنبية على هذا المجال.

 

وأشار الى ان الكثير من القضايا المتعلقة بمصالح البلدان العربية تخضع لضغوط الجهات الخارجية، وتصدر الاحكام فيها وفقا للقوانين الاجنبية، وهذه الحالة اثرت على اوضاع البلدان العربية، لافتا الى ان اعتراف هيئة الامم المتحدة بالاتحاد العربى للتحكيم الدولى من شأنه ان يوفر الضمانة لإنجاح عمله فى استحصال حقوق الدول العربية فى الخارج.

 

ولفت الى ان وزارة العدل والحكومة العراقية تمنح الدعم للاتحاد العربي، من اجل ممارسة مهام عمله، كونها توفر الحصانة القانونية لاستحقاقاتها فى المحافل القضائية الدولية، كما انها توفر جانبا ماليا كبيرا كان فى السابق ينفق على شركات المحاماة الاجنبية الت    ى تترافع فى القضايا الدولية العربية امام المحاكم الدولية.


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