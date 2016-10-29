دراسة: أكمام وجيوب الممرضات بؤر للجراثيم يمكنها قتل كبار السن والضعفاء

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن أكمام وجيوب الممرضات بؤر للجراثيم قد تنتقل للمرضى ويمكنها قتل كبار السن والضعفاء.

ووجد الباحثون من جامعة ديوك في الولايات المتحدة أنها ليست مجرد الممرضات فقط التى تنشر الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية في المستشفيات، لكن الموظفين يمكنهم أيضاً نقلها حتى في العنابر التي يتم تنظيفها كل يوم.

ولتأكيد نتائج الدراسة، أخذ الباحثون ما يقرب من 2200 مسحة "عينة" من الأكمام والجيوب، من 40 ممرضة بوحدة العناية المركزة، سواء في بداية أو نهاية نوبة عملهم، وعثروا على خمسة من البكتيريا التي تسبب الأمراض ويصعب علاجها، بما في ذلك “MRSA”، وهى نوع من البكتيريا، التي لا يمكن قتلها باستخدام المضادات الحيوية التقليدية، وتصيب 800 شخصا على الاقل في انجلترا في السنة، وفقاً لآخر الأبحاث.

وأضاف الباحثون أن معدلات انتقال البكتيريا تنخفض ولكن ربع المرضى يموتون في غضون 30 يوماً من الإصابة، مما يثير مخاوف جديدة بشأن الممرضات لأنهم يمكن أن ينقلوها إلى المرضى أو بعضهما البعض.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبي الأمريكي “Daily Mail”.