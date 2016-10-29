إسحاق: شباب الجامعات لهم الأولوية فى كشوف الإفراج عن المعتقلين

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، إن ملف طلبة الجامعات المحبوسين على خلفية قانون التظاهر لهم أولولية في المراجعة، لافتًا إلى أن مؤتمر الشباب بادره جديده ولكنها لحاجه لمزيد من التنوع المجتمعي.

وأضاف اسحاق، خلال حواره ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه لابد من تمثيل كافة القوى من الشباب خاصة المعارضين، مشددًا: “شباب الجامعات لهم الأولوية فى كشوف الإفراج عن المعتقلين”.

وطالب إسحاق بسرعة الافراج عن الشباب حرصًا على مستقبلهم من منطلق الدفاع عن أمننا القومي.