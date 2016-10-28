نادى القضاة: تعديل قوانين الإجراءات الجنائية لإنهاء مشكلة بطء التقاضى

قرر المجلس الاستشارى لنادى القضاة، تشكيل لجان لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات وحالات الطعن أمام محكمة النقض وقانون السلطة القضائية، وذلك بهدف القضاء على بطء التقاضى.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية بنادى القضاة لـ"اليوم السابع"، إن المجلس الاستشارى عقد اليوم أولى اجتماعاته برئاسة المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية بصفته أكبر الأعضاء سننًا وبعضوية رؤساء أندية قضاة الأقاليم.

وأوضح أن الموضوع الأساسى للاجتماع كان مناقشة مشكلة بطء التقاضى، وأنتهى المجلس بعد مناقشات إلى تشكيل لجان اتعديل القوانين السابق ذكرها من أجل تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى.