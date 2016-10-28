العثور على جثة بشريط السكة الحديد اتجاه "الجانبية" بطنطا

شهدت منطقة "الجانبية" التابعة لدائرة قسم ثان طنطا منذ قليل حالة من الفزع بعد عثور الأهالى على جثة ملقاة على شريط السكة الحديد باتجاه منطقة الجانبية وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

على الفور انتقل الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث القسم ومعاونو المباحث الجنائية لمكان الواقعة للبدء فى عمل التحريات الأمنية والكشف عن هوية القتيل، حيث أمر اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد ناجى العيسوى مفتش مباحث أول وثان ورئيس المباحث ومعاونيه لمعرفة ملابسات الواقعة.

أخطر اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن الغربية بالواقعة وتم نقل الجثة للتحفظ عليها بمشرحة مستشفى المنشاوى العام لإخطار النيابة العامة.