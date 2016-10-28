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غدا.. قافلة سلع غذائية مخفضة متحركة بمنطقة مينا البصل واللبان بالإسكندرية

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غدا.. قافلة سلع غذائية مخفضة متحركة بمنطقة مينا البصل واللبان بالإسكندرية غدا.. قافلة سلع غذائية مخفضة متحركة بمنطقة مينا البصل واللبان بالإسكندرية

محافظة الاسكندرية

مراسل«ONA»:

تنظم شركة الإسكندرية للمجمعات قافلة كبرى بمنطقة مينا البصل واللبان، غدًا السبت، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “علشانك يا إسكندرانى”، تحت رعاية محمد مصيلحى وزير ، واللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، حيث سيتم ضخ ٣٠ طن سكر، بالإضافة إلى السلع الغذائية من اللحوم والخضار بأسعار مخفضة.

وسوف تبدأ القافلة بالورديان ونجع العرب ومأوى الصيادين والإسناوى والأمير لؤلؤ، والقبارى والمكس وكبرى النوبارية، مرورا باللبان.

يأتى هذا فى إطار حرص محافظة الإسكندرية وجميع أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير السلع الغذائية المختلفة لهم، وتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الغلاء.

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أونا

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