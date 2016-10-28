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متحدث الحكومة السابق: مصر تمثل خامس اقتصاد جاذب للإستثمارات

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متحدث الحكومة السابق: مصر تمثل خامس اقتصاد جاذب للإستثمارات متحدث الحكومة السابق: مصر تمثل خامس اقتصاد جاذب للإستثمارات

مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمتحدث السابق باسم ، السفير محمد حجازي

قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمتحدث السابق باسم الحكومة، السفير محمد حجازي، إن الدولة نجحت في علاج ثمان مائة ألف مصاب بفيرس سي، ووفرت حزم توفير إضافية فى القطاع الاقتصادى، لافتًا إلى أن الإعلام الغربي يتصيد للدولة ويترصدها بشكل مباشر وبطريقه غير مهنية.

وأضاف حجازي خلال حواره ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن مصر تمثل خامس جاذب للإستثمارات بحوالى 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربي تصور مصر بشكل مخالف للحقيقة، مردفًا: “علينا تقبل النقد وأن بكون لديتا سرعة الرد على اى شائعات”.

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