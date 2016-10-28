وزير التموين: خطة طوارىء ومراجعة للمنشآت التموينية بالمحافظات

طالب محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخليه مديرى المديريات بالمحافظات التى بها سيول بمراجعة أى منشآت تموينية تأثرت بالأمطار.

ووجه الوزير فى بيان اليوم الجمعة، مديرى المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عمل تلك المنشآت دون عائق لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

وأكد على ضرورة العمل على ضخ السلع الغذائيه إلى المنشآت التموينية مع مراعاة الابتعاد عن الطرق التى تأثرت بالسيول بالتنسيق مع مديريات الأمن لضمان وصول السلع دون ضرر إلى تلك المنشآت.

كما أكد الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلتزم بضخ المزيد من السلع الغذائية بمنشآتها التى تنتشر بالمحافظات وأعلنت عن وضعها خطه طوارئ حال وجود سيول بأى محافظة لضخ السلع إليها.