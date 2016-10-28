انهيار أسوار 4 مصانع بالمنطقة الصناعية بأسيوط بسبب الأمطار

تسبب هطول أمطار غزيرة مساء أمس، الخميس، بمحافظة أسيوط فى سقوط أسوار 4 مصانع كبيرة وهامة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بأبنوب أسيوط.

حيث صرح مصدر أمنى بمحافظة أسيوط بأن مديرية الأمن تلقت اليوم، الجمعة، عدة بلاغات بتهدم أسوار 4 مصانع هامة تحرر منها محضر لانهيار سور الشركة القابضة للصوامع والتخزين بأسيوط بمقرها الرئيسى بعرب العوامر بأبنوب، كما وردت معلومات بانهيار أسوار مصانع شركات جهينة للألبان ومصنع الكوكاكولا وأسوار مصنع حورس للحبوب ومنتجاتها وتهدم إجزاء منها.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى اتخاذ اللازم بالمحافظة للتصدى لمواجهة السيول من خلال تجهيز المخرات وسدود الإعاقة وبالوعات تصريف المياه.