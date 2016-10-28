مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة إطلاق الحوثين صاروخًا بالستيا على مكة

أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة العمل الإجرامى البشع الذى أقدمت عليه ميليشات الحوثى بإطلاق صاروخ بالستى تجاه مكة المكرمة قبلة المسلمين فى شتى بقاع الأرض.

وأكد مجلس حكماء المسلمين، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن هذا العمل الدنيء تجاوز فى بشاعته كل المحرمات، مشددًا على أن استهداف بيت الله الحرام الذى جعله الله مثابة للناس وأمنا يكشف حقيقة مرتكبيه الذين ينفذون أجندات طائفية بغيضة.

وأوضح مجلس حكماء المسلمين، أنه يؤكد إدانته الشديدة ورفضه القاطع لهذه المحاولة التى تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين فى جميع أنحاء العالم وتتنافى مع القيم الأخلاقية والدينية والإنسانية، فإنه يدعو إلى ضرورة اتخاذ موقف رادع وحاسم ضد من قاموا بهذا الجرم الخبيث ومن يقفون وراء هذا العمل.