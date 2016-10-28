حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 29 أكتوبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: تحظى بعروض مغرية تساهم في تحسين دخلك المادي ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة

عاطفياً: لا تقدم على أيّ خطوة جديدة ما دمت تشعر بعجزك عن التواصل مع الشريك

صحياً: لا تعقّد الأمور على نفسك وتدخل في متاهات تثير عصبيتك وتوترك

برج الثور

مهنياً: المشاركة في العمل تساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء

عاطفياً: أيّ نجاح للعلاقة بالشريك يلزمك أن تقدّم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً أو مهيناً

صحياً: لا تحاول الإكثار من تناول المأكولات الدسمة، ولا سيما في وجبات العشاء

برج الجوزاء

مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، يترافق مع مطالبك المالية المحقة وتحقيق هدفك المنشود

عاطفياً: تسير الأوضاع مع الشريك من أحسن إلى أحسن، بعد سوء التفاهم البسبط الذي ساد بينكما أخيراً

صحياً: تقرر منذ اليوم التخفيف من شرب القهوة والتدخين وتكثيف فترة ممارسة الرياضة وخصوصاً المشي صباحاً

برج السرطان

مهنياً: تشعر بالارتباك وتخاف على موقع أو علاقة، لكنّه أيضاً يدفعك إلى ارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتك

عاطفياً: لا تستفز الشريك بمواقف متشدّدة فالظروف الحالية لا تسمح باختلاق المشكلات لأنّ الغيوم قد تصبح داكنة

صحياً: تسعى جاهداً لإقناع العائلة بمرافقتك في رحلة ترفيهية، على الرغم من توضيحك لهم أهميتها صحياً

برج الأسد

مهنياً: تتهور كثيراً بسبب السرعة في اتخاذ القرارات المهمة، لذا عليك أن تكون أكثر حذراً في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل

عاطفياً: عليك أن تقوم بما يتوجب تجاه الشريك، ولا سيما أن هناك بعض الحقوق المهدورة التي تزعجه

صحياً: لا تخلط بين الأمور الحياتية والمهنية، وتفجر غضبك بوجه كل من تصادفه وتصاب بانهيار عصبي

برج العذراء

مهنياً: لا تحاول إبعاد الزملاء بغية الوصول إلى أهدافك، فقد تنقلب الأدوار وتصبح الضحية بعدما كنت الجلاد

عاطفياً: تقبّل النصائح من الشريك واعمل بها، فهو الأكثر قرباً منك والقادر الوحيد على تجنيبك ارتكاب الأخطاء

صحياً: إحم نفسك من كل ما يعرّض صحتك للخطر، واختر المأكولات المفيدة

برج الميزان

مهنياً: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً، وخصوصا أنك واجهت في الايام الماضية تراجعاً لافتاً في عملك

عاطفياً: تجد نفسك مندفعا للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك بأنه غير جاهز لذلك بعد

صحياً: تتذمر بعض الشيء من لائحة الممنوعات المفروضة عليك، لكنك لن تلبث أن تقتنع بجدواها صحياً

برج العقرب

مهنياً: حين تواجه مواقف حاسمة يسيطر عليك القلق، لكن ذلك لن يدوم طويلاً لأنّ الأسباب الموجبة ستزول قريباً

عاطفياً: عليك أن تكون متسامحاً لتتمكّن من حل بعض المشاكل مع الشريك، وهذا ما يجنّبكما الوقوع في الخطأ

صحياً: أنت لا تدرك حجم العواقب الوخيمة التي تتعرّض لها في حال تعرّض وضعك الصحي لخلل ما

برج القوس

مهنياً: الثقة مطلوبة في العمل، وهي تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها

عاطفياً: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك في قلبه

صحياً: استرخ ساعة كل يوم وكأنك تمارس اليوغا، ذلك كفيل بتهدئة أعصابك وإراحتك من همومك الكثيرة والضاغطة

برج الجدي

مهنياً: استفد من الحيوية والنشاط لديك للانطلاق في مشاريع جديدة والتألق في مجالك

عاطفياً: لن تطرق الرومنسية واللهفة ومشاعر الحب بابك بل تدخل من دون استئذان

صحياً: قم ببعض الأنشطة التي تتطلب منك السير مسافات والقيام بحركات تفيد الجسم

برج الدلو

مهنياً: مساع متواصلة للحد من طموحك الكبير في العمل، لكنّ ذلك لن يثنيك عن الاستمرار في ما أنت مصمم عليه

عاطفياً: ما يضمره لك الشريك قد يفاجئك، لكنك قادر على استيعاب الأمور بسرعة

صحياً: تستفيد من يوم هادئ وتستغله لممارسة نشاطاتك الرياضية المفضلة

برج الحوت

مهنياً: لا تتدخل في قضايا لا تخصّك، ولا سيما أن رياح التغيير بدأت تعصف وتنذر بحسم قريب

عاطفياً: سارع إلى تلطيف الأجواء مع الشريك، بعد التردد الذي اعتراك في الأيام الماضية لئلا تدفع الثمن

صحياً: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطّة للقضاء عليها قبل بداية فصل الشتاء

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك

شبكةعيونالإخبارية

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