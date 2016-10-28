القبض على أردنى ومصرى يديران شبكة دعارة بحدائق الأهرام

القت إدارة مكافحة جرائم الاداب بالجيزة القبض مواطن أردنى وأخر مصرى لإتهامهما بتكوين شبكة دعارة واستقطاب راغبى المتعة من الخليجيين لممارسة الأعمال المنافية للاداب مقابل حصولهما على مبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للرائد أحمد لاشين ضابط إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة تفيد تكوين أردنى ومصرى لشبكة دعارة لتسهيل الأعمال المنافية للآداب واستقطاب الساقطات وراغبى المتعة من الخليجين مقابل حصولهما على مبالغ مالية.

وبإخطار العميد محمود هويدى مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة كلف رجال المباحث بسرعة القبض على المتهمين، وعلى الفور أعد الرائد أحمد لاشين كمين للمتهمين وتمكن من ضبطهما بمنطقة حدائق الأهرام وبصحبتهما ساقطتين أثناء توجههم لإحدى الشقق المفروشة لتوصيل الفتاتين لإثنين من راغبى المتعة مقابل الحصول على مبلغ مالى، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.