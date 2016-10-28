محامي سعد المجرد يفجّر مفاجأة ووالدته لم تغادر المغرب

كشف ابراهيم الراشدي محامي الفنان المغربي سعد المجرد في اتصال مع إحدى الإذاعات المغربية الخاصة، أنّ التهم التي وجهتها فتاة لسعد بالاحتجاز والاغتصاب هي تهم باطلة ولا أساس لها من الصحة، خاصة وأن الكاميرات توضح أن الفتاة رافقت سعد وبرضاها، نافياً أن يكون موكله تحرش بالفتاة.

كما أشار إلى أن الأمر يتعلق بـ"مكيدة يراد منها النيل من المغني المغربي".

وعن معنويات سعد المجرد قال المحامي إنها عالية لثقته الكاملة في نزاهة القضاء الفرنسي وليقينه انه بريء من التهمة براءة الذئب من دم يوسف.

وكان دفاع المجرد قد طالب بتمديد الحراسة النظرية مدة 24 ساعة، من أجل إحضار الشهود، ومواجهة لمجرد بالفتاة اليوم عند الساعة الثالثة بتوقيت فرنسا.

من جهة ثانية، وجّهت والدة سعد المجرد الفنانة نزهة الركراكي الشكر لكل من يقف مع ابنها في محنته، وبدا في نبرة صوتها عياء وتعب وقالت في اتصال مع "سيدتي نت "صباح اليوم "أنا هنا انتظر في كل لحظة خبراً يسعدني. ما نتمناه أن يطلق سراحه اليوم ليحيي سهرته ليلة غد السبت". واعتبرت أنّ ما يحصل له ضريبة باهظة الثمن لنجوميته ونجاحه، لتضيف "أملي كبير في أن يفرج عنه اليوم .ادعوا له".