هل ستطلّ والدة سعد المجرد الليلة في مسرحية "جا وجاب"؟

تترقب الفرقة الوطنية للمسرح الحكم الذي سينطق به عصر هذا اليوم بفرنسا بخصوص الفنان سعد المجرد نجل الممثلين البشير عبده ونزهة الركراكي ، التي تعتبر من بين أهم ركائز هذه الفرقة المقرر أن تعرض الساعة الثامنة من ليلة اليوم عرضها المسرحي الجديد (جا وجاب) ، حيث تتوقف مشاركة نزهة في العرض المذكور الذي سيحتضنه مسرح محمد السادس بالدار البيضاء على الحكم الذي سينطق به بخصوص ابنها سعد. وقال الممثل محمد الجم ورئيس الفرقة الوطنية للمسرح أن جميع الترتيبات اللازمة اتخذت لأداء المسرحية ويبقى كل شيء رهيناً بالحكم الذي سيصدر في حق سعد المجرد ، لأنه في حالة إذا ما تم الحكم عليه بالسجن فإنه سيتعذر علينا في هذه الحالة التنقل إلى الدارالبيضاء في غياب والدة سعد الحاجة نزهة الركراكي التي تعتبر دينامو الفرقة متمنياً في ختام تصريحه لـ"سيدتي نت" أن يكون الحكم منصفاً لفائدة سعد .

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