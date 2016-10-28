زوجة وائل كفوري أنجيلا بشارة الى العلن

بصورة مفاجئة، وبعد أن ترددت أنباء عن قرب انفصالهما، نشرت أنجيلا بشارة زوجة الفنان وائل كفوري، صورة تجمعها بزوجها الفنان وائل كفوري، للتأكيد أن علاقتهما ثابتة وراسخة ولا يوجد ما يهدد زواجهما.

أنجيلا بشارة علقت على الصورة"Till death do us part "، رداً على كل ما يشاع حول قرب طلاقهما، والذي حاول قبلها الفنان وائل كفوري، أن ينفيه في إطلالته الاخيرة في حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان 2016، عندما وجه تحية لعائلته موضحاً أنه كان من المفترض ان تكون معه في السهرة، ولكن صغر سن ابنته حال دون هذا الأمر.

يشار إلى ان وائل تزوج من أنجيلا في العام 2010 ولهما ابنتان هما ميشال وميلانا.

من جهة ثانية يحصد وائل كفوري، نجاح أغنيته الأخيرة "هلق تا فقتي " التي كتبها منير أبو عساف ولحنها ملحم أبو شديد، كما أنه باشر مع زملائه أعضاء لجنة التحكيم نانسي عجرم وأحلام وحسن الشافعي بتصوير برنامج "أراب أيدول".