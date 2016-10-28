انقطاع المياه والكهرباء عن غرب الاسكندرية 7 ساعات بسبب أعمال الصيانة غدا

أعلنت غرفة عمليات محافظة الاسكندرية ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستقوم بأعمال الصيانة الطارئة لخطوط الكهرباء جهد 66 كيلو فولت يوم غد السبت من الساعة 7 صباحا حتى 2 ظهرا ولمدة 7 ساعات متواصلة .

واوضحت أنه سينتج عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي المغذی لمحطات مياه الشرب ( مريوط 1 - الكيلو 40 ) وعليه ستنقطع مياه الشرب خلال نفس الفترة عن مناطق غرب وجنوب الإسكندرية الآتية (مدينة العامرية والهجانة - النهضة والبتروكيماويات - الكينج - الناصرية - قرى مريوط - قرى بنجر السكر - قرى شرق وغرب الطريق الصحراوى - المنطقة الحرة - مدينة برج العرب - قرى الساحل الشمالى - مدينة الحمام )

وسينقطع لتيار الكهربائي عن مناطق قرى مريوط والنهضه وشمال التحرير ومنطقة العزه لصيانة المحولات.