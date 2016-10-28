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انقطاع المياه والكهرباء عن غرب الاسكندرية 7 ساعات بسبب أعمال الصيانة غدا

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انقطاع المياه والكهرباء عن غرب الاسكندرية 7 ساعات بسبب أعمال الصيانة غدا انقطاع المياه والكهرباء عن غرب الاسكندرية 7 ساعات بسبب أعمال الصيانة غدا

> الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت  غرفة عمليات محافظة الاسكندرية ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستقوم بأعمال الصيانة الطارئة لخطوط الكهرباء جهد 66 كيلو فولت يوم غد السبت من الساعة 7 صباحا حتى 2 ظهرا ولمدة 7 ساعات متواصلة .

 

واوضحت أنه سينتج عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي المغذی لمحطات مياه الشرب ( مريوط 1 - الكيلو 40 ) وعليه ستنقطع مياه الشرب خلال نفس الفترة عن مناطق غرب وجنوب الإسكندرية الآتية (مدينة العامرية والهجانة - النهضة والبتروكيماويات - الكينج - الناصرية - قرى مريوط - قرى بنجر السكر - قرى شرق وغرب الطريق الصحراوى - المنطقة الحرة - مدينة برج العرب - قرى الساحل الشمالى - مدينة الحمام )

 

وسينقطع لتيار الكهربائي عن مناطق قرى مريوط والنهضه وشمال التحرير ومنطقة العزه لصيانة المحولات.

 


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