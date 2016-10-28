"الغضبان" : غداً..شباب من جامعات مصر يزورون مشروعات "شرق بورسعيد"

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، إنه من المقرر زيارة شباب كليات التربية الرياضية للبنين والبنات بجامعات مصر المشاركين في بطولة الجمهورية للكرة الشاطئية، لمشروعات شرق بورسعيد .

وأكد محافظ بورسعيد، خلال لقائه بطلاب الجامعات المشاركة؛ أنه تم التنسيق لاجراء رحلة إلى منطقة "شرق بورسعيد" التي تشهد طفرة انشائية من حفر لأنفاق أسفل "قناة السويس"، وميناء محوري يضم 10 أرصفة لتداول الحاويات، ومزارع سمكية على مساحة 40 مليون متر مربع، ومنطقة صناعية على مساحة 30 مليون متر مربع .

وأضاف "الغضبان"، أن أجدادنا أنشأوا نفق الشهيد أحمد حمدي؛ ونحن نفخر بذلك، واليوم لابد أن نرفع رؤسنا عندما يقوم شباب اليوم بانشاء 3 أنفاق تمر أسفل قناة السويس .

وأشار إلى أنه كما يشارك شباب الجامعات في البطولات الرياضية للارتقاء بمستواهم الرياضي، ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية؛ هناك أيضاً من يبذلون الجهد والعرق لبناء قاطرة التنمية لمصر كلها ألا وهي مشروعات "شرق بورسعيد".

يذكر أنه كانت قد استضافت محافظة بورسعيد بطولة الجمهورية للكرة الشاطئية لجامعات مصر؛ وذلك بمشاركة حوالي 500 طالب بـ 26 كلية في 16 جامعة على مدار 3 أيام بدأت من أمس الخميس، وتنتهي غدا السبت .