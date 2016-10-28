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غدًا .. إنقطاع المياه والكهرباء عن غرب الإسكندرية 7 ساعات بسبب أعمال الصيانة

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غدًا .. إنقطاع المياه والكهرباء عن غرب الإسكندرية 7 ساعات بسبب أعمال الصيانة غدًا .. إنقطاع المياه والكهرباء عن غرب الإسكندرية 7 ساعات بسبب أعمال الصيانة

أرشيفية

أعلنت غرفة عمليات محافظة الاسكندرية، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستقوم بأعمال الصيانة الطارئة لخطوط الكهرباء جهد 66 كيلو فولت يوم غد السبت من الساعة 7 صباحا حتى 2 ظهرا ولمدة 7 ساعات متواصلة .

وأوضحت، أنه سينتج عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي المغذی لمحطات مياه الشرب ( مريوط 1 – الكيلو 40 ) وعليه ستنقطع مياه الشرب خلال نفس الفترة عن مناطق غرب وجنوب الإسكندرية الآتية (مدينة العامرية والهجانة – النهضة والبتروكيماويات – الكينج – الناصرية – قرى مريوط – قرى بنجر السكر – قرى شرق وغرب الطريق الصحراوى – المنطقة الحرة – مدينة برج العرب – قرى الساحل الشمالى – مدينة الحمام.

وسينقطع التيار الكهربائي عن مناطق قرى مريوط والنهضه وشمال التحرير ومنطقة العزه لصيانة المحولات.

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