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ضبط بقال تموينى استولى على 12 طن سكر و أرز وزيت مدعم فى باب الشعرية

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ضبط بقال تموينى استولى على 12 طن سكر و أرز وزيت مدعم فى باب الشعرية ضبط بقال تموينى استولى على 12 طن سكر و أرز وزيت مدعم فى باب الشعرية

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محل بقالة تموينية بمنطقة باب الشعرية، لاستيلائه على 12 طن سكر و أرز من أموال الدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بأزيد من أسعارها الأصلية ، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين، تفيد بقيام مالك محل بقالة تموينى بالإستيلاء على أموال الدعم الذى كفلته الدولة للمواطنين بحيازة وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع التموينية ( السكر ، الأرز ، زيت طعام) المخصص ربطاً على البطاقات التموينية بعدم صرفه للمواطنين وحجبه عن التداول بالأسواق رغم الحاجة الشديدة إليه بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وإرتفاع سعره بالأسواق للإتجار به بالسوق السوداء، محققاً من جراء ذلك أرباحاً طائلة غير مشروعة، ومهدراً لأموال الدعم بما يؤثر سلباً على الإقتصاد القومى.

و داهمت قوة من مباحث التموين البقال وبفحص السجلات تبين استيلاءه على 10 طن و 760  كيلو سكر كما تم ضبط طن و 560 كيلو أرز و 5616 زجاجة زيت طعام تموينى مدعم بعد التلاعب فى الماكينات و تم تخزينها داخل المحل تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

 

 


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