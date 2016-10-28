«إياد مدنى» يعتذر لـ «السيسى» مؤكدًا أنه يكن له كل التقدير والأحترام

اعتذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، عن العبارات التي قالها أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس عن الرئيس المصري السيسي، مؤكدًا أنها كانت على سبيل المزاح والدعابة، ولم يقصد الإساءة أو الأستهزاء بالقيادة المصرية ممثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح في بيان صحفي، نشرته صحيفة عكاظ السعودية، أنه يحترم السيسي الذي يُكِنُّ له تقديرًا كبيرًا كقائد عربي مُحنك يقود دولة عريقة، تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة.

وتابع مدنى، إن رئاسة مصر لمنظمة التعاون الإسلامي في الفترة السابقة أتاحت له فرصة لقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مرات عدة، إذ استمع إلى رؤيته الثاقبة حول تعزيز العمل الإسلامي المشترك والتضامن الإسلامي وانه فخور بمقابلته والتعرف على قائد بحجمة ومكانتة.

وأشاد مدني، بالحوار الهادف والشفاف الذي أجراه فخامة الرئيس السيسي مع الشباب المصري، وذكر أنه يمثل نهجًا متفردًا في لقاء القيادة بالشباب للتفاهم حول قضايا الوطن، وذلك في إطار الاهتمام بالشباب؛ لأنهم قادة المستقبل، لافتًا إلى أن رؤية فخامة الرئيس السيسي في هذا الصدد تتوافق مع خطط المنظمة التي تضع قضايا الشباب في أولوية أجندتها.