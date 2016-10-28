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مصدر أمنى: تاجر مخدرات يقتل اثنين بإمبابة والأمن يطارده بعد تحديد هويته

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مصدر أمنى: تاجر مخدرات يقتل اثنين بإمبابة والأمن يطارده بعد تحديد هويته مصدر أمنى: تاجر مخدرات يقتل اثنين بإمبابة والأمن يطارده بعد تحديد هويته

>كتب بهجت أبو ضيف

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم كشف ملابسات العثور على جثتين لشابين بمنطقة إمبابة، حيث كشفت  تحريات المباحث أن المجنى عليهما قتلهما تاجر مخدرات بسبب الخلاف على تجارة المواد المواد المخدرة وفر هاربا.

 

 

وأضاف المصدر أن المتهم سدد لأحد القتيلين 11 طعنة بجسده، وسدد للثانى طعنة نافذة بالقلب، مما أسفر عن مقتلها، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية الجانى، وجار إعداد الأكمنة للقبض عليه.

 

 

وكان اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغا بالعثور على جثتين لشابين بشارع فى إمبابة، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة عثر على جثتى المجنى عليهما مصابين بعدة طعنات، وحرر محضر بالواقعة وانتقلت النيابة لمناظرة الجثتين وأمرت بتشريحهما وسرعة ضبط مرتكب الجريمة، وباشرت التحقيق.


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