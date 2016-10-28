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المؤتمر الإسلامى الأوروبي يدين إطلاق الحوثيين صاروخا بالستيا تجاه مكة

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المؤتمر الإسلامى الأوروبي يدين إطلاق الحوثيين صاروخا بالستيا تجاه مكة المؤتمر الإسلامى الأوروبي يدين إطلاق الحوثيين صاروخا بالستيا تجاه مكة

>كتب إسماعيل رفعت

أدان المؤتمر اﻹسلامى اﻷوروبى، إطلاق الحوثيين صاروخًا بالستيا تجاه مكة المكرمة، مؤكدًا أنه عمل إرهابى مخطط له سلفًا لتحقيق المشروع الصفوى بالمنطقة يبدأ بتدمير الحرمين الشريفين.

 

وطالب الدكتور محمد بشارى، الأمين العام للمؤتمر الإسلامى الأوروبى، فى بيان رسمى، المجتمع الدولى بإدانة وإلحاق عقوبة جريمة الاٍرهاب على ميلشيات الموت الحوثية والدول التى تقف من ورآها.

 

وأكد المؤتمر الإسلامى الأوروبى، الذى تنطوى تحته المئات من المؤسسات الإسلامية بـ28 دولة أوروبية على تضامنه المطلق مع المملكة العربية وقيادتها الرشيدية التى كانت ولازالت حصنا منيعا حافظة للدين الإسلامى وأهله.

 

ودعا المؤتمر الإسلامى الأوروبى، المسلمين بمؤسساتهم المختلفة بالتخندق مع الحق السعودى فى عاصفة الحزم التى أصبحت واجبا شرعيا ومساندتها، كما دعا لعقد مؤتمر عالمى لحشد الجهود الإسلامية فى مواجهة الإرهاب الحوثى.


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مصر 365

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