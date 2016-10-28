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مصادرة 10 تكاتك خلال حملة أمنية مكبرة بطنطا

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مصادرة 10 تكاتك خلال حملة أمنية مكبرة بطنطا مصادرة 10 تكاتك خلال حملة أمنية مكبرة بطنطا

>الغربية - إسلام الخياط

شنت الأجهزة الأمنية وإدارة مرور الغربية حملة أمنية مكبرة، لضبط التكاتك المخالفة لخط السير وتعمل فى أماكن غير مصرح بها.

 

وأثناء الحملة طارد رجال المرور بالحملة توك توك بشارع سيجر، التابع لدائرة أول طنطا، وهو يحاول الفرار، واصطدم بسيدة، وتم ضبطه والتحفظ على التوك توك مع تغريمه مبلغ 500 جنيه.

 

وصادرت الحملة 10 تكاتك من شارع ميدان المحطة والسيد البدوى والسكة الجديدة، وتم رفع التكاتك على الأونشة وتحرر محاضر لأصحابها.

 

وأخطر اللواء طارق أبو الدهب، مدير مرور الغربية، واللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، بنتائج الحملة لضبط المركبات المخالفة.


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