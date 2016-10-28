«فرج عامر»: عودة الجماهير إلى الملاعب خلال 3 أشهر

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، أن عودة الجماهير للمدرجات ستكون خلال 60 يومًا، بعد أن أرسلت لجنة الشباب والرياضة خطابا رسميًا لاتحاد الكرة و وزارة الداخلية تطلب فيه عودة الجماهير خلال 3 أشهر، لان الجماهير هة روح الكرة المصرية، وقد مضى من هذه المدة 3 أسابيع.

وأكد عامر فى تصريحات لقناة النيل للرياضة على ضرورة عودة الجماهير للمدرجات، خاصة وأنها جزء لا يتجزأ من لعبة كرة القدم.

وعن هدف فريقه في بطولة الدوري العام أكد رئيس سموحة على رغبة ناديه في المنافسة على بطولة الدوري العام، مبدياً عدم رضائه عن تعادل فريقه مع الزمالك سلبياً، خاصة وأن الفريق الأبيض يفقد للتجانس فى الملعب مما يوثر على تركيزهم فى الملعب.