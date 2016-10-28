رئيس مجلس النواب يعود من «جنيف» بعد زيارة لـ «أيطاليا وسويسرا»

عاد إلى مطار القاهرة الدولي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، قادمًا من جنيف بعد جولة استغرقت 10 أيام ، وشملت زيارة إيطاليا وسويسرا.

شارك عبد العال، خلال زيارته إلى إيطاليا فى فعاليات المكتب التنفيذى للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، والتي عقدت فى روما يومى 21 و22 أكتوبر، حيث إلتقى على هامش الاجتماعات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإيطالى.

كما شارك رئيس مجلس النواب، خلال زيارته لسويسرا فى فعاليات الجمعية الـ 135 للإتحاد البرلمانى الدولى التى عقدت بجنيف من 23 إلى 27 أكتوبر الحالى ، حيث ضم الوفد المصرى 12 مسئولًا وبرلمانيًا ، والتى بحثت عدة قضايا من أبرزها دور البرلمانات فى منع انتهاكات حقوق الإنسان، ودورها فى منع التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية للدول، إضافًة إلى قضايا أخرى مثل النزع الشامل للسلاح ودور المرأة فى الحياة السياسية وإلتقى رئيس مجلس النواب مع عدد من المسئولين البرلمانيين المشاركين فى الاجتماعات .